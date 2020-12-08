В Татарстане "Газель" врезалась в микроавтобус с телевизионщиками

В Верхнеуслонском районе Татарстана УАЗ врезался в "Газель" республиканского телеканала "Эфир".

В результате ДТП погиб водитель внедорожника, а четыре пассажира микроавтобуса получили травмы.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, по предварительным данным, УАЗ выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с микроавтобусом. В последнем находились технические работники телеканала. Сейчас все они доставлены в больницу.

На место аварии выехал прокурор Верхнеуслонского района.