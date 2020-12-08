Под Новосибирском в ДТП с участием Lexus и ВАЗ погибли два человека

В Барабинском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Как рассказал начальник отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Сергей Страдымов, предположительно, виновником аварии мог стать молодой водитель Lexus RX-300, который выехал на встречную полосу.

Это произошло на 79 километре автодороги Здвинск-Барабинск. Иномарка, за рулем которой сидел парень 1997 года рождения, влетела в ВАЗ-2115, после чего с отечественным автомобилем столкнулся Renault Sandero, ехавший в попутном направлении.

Водитель Lexus доставлен в больницу, а вот мужчина 1964 года рождения, сидевший за рулем ВАЗ и его пассажирка 1962 года рождения погибли на месте. В полиции по факту аварии начали проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства трагического происшествия.