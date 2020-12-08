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08.12.2020 16:31
Рубрика: Происшествия

Участника шоу "Давай поженимся" осудили на 13 лет за педофилию

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к 13 годам лишения свободы участника шоу "Давай поженимся". Об этом "РГ" сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

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Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в августе прошлого года по статье "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста".

Следственный комитет по Петербургу тогда сообщал, что насильственные действия совершались неоднократно в отношении двух девочек, одной семь лет, другой - 11. Девочки жили по соседству, гуляли одни на детской площадке. Именно там они, по версии следствия, и познакомились с подсудимым. Он совершал насильственные действия в своей квартире, завлекая туда девочек под различными предлогами.

Сразу же после возбуждения уголовного дела мужчина был задержан, на период следствия он находился под стражей.

В программе "Давай поженимся" петербуржец участвовал за год до этих событий. С передачи он ушел один, найти любовь на телешоу ему не удалось.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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