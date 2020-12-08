Пожар на корабле "Митрофан Москаленко" в Мурманской области потушен

Пожар на большом десантном корабле "Митрофан Москаленко" в Мурманской области потушен. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Корабль находится на утилизации у причала №5 судоремонтного завода №10 города Полярного. Сигнал о возгорании поступил в 11.55. Рабочие заметили дым, выходящий из трюма. В 12.55 было подтверждено горение в кабель-каналах. В 13.20 горение распространилось в помещение на четвертой палубе, куда доступ был затруднен из-за сильного задымления, высокой температуры и частичного демонтажа конструкций. Огнеборцы провели тушение пламени и охлаждение конструкций.

Погибших и пострадавших в результате пожара не оказалось. Четыре человека, проводившие работы по разборке верхней палубы (вертолетной площадки), самостоятельно покинули место работы до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В тушении огня принимали участие 25 человек и 7 единиц техники. Выяснение обстоятельств возникновения пожара продолжается.