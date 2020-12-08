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08.12.2020 17:21
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, сломавшего руку ребенку

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу гражданина, который сломал руку 11-летнему мальчику, защищая своего сына.

Фото: СК РФ
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Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Мужчина арестован на два месяца, - сообщил представитель детского омбудсмена и напомнил, что дело квалифицировано по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Напомним, конфликт между взрослым и ребенком произошел на детской площадке у одного из домов на проспекте Просвещения. Травмы, которые нанес мужчина четверокласснику, потребовали операции. По последней информации, мальчик получает все необходимое лечение, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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