В Петербурге арестовали мужчину, сломавшего руку ребенку

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу гражданина, который сломал руку 11-летнему мальчику, защищая своего сына.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Мужчина арестован на два месяца, - сообщил представитель детского омбудсмена и напомнил, что дело квалифицировано по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Напомним, конфликт между взрослым и ребенком произошел на детской площадке у одного из домов на проспекте Просвещения. Травмы, которые нанес мужчина четверокласснику, потребовали операции. По последней информации, мальчик получает все необходимое лечение, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.