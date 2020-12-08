Число пострадавших в астраханском бассейне выросло до 32 человек

В стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших посетителя бассейна "Динамо", сообщает региональный минздрав.

Накануне говорилось о 30 астраханцах, которым потребовалась врачебная помощь. Все эти люди почувствовали себя плохо в результате отравления парами хлора.

В городской клинической больнице №3 имени Кирова проходят лечение 12 взрослых пациентов. Их состояние специалисты оценивают как стабильное.

В областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой остаются под наблюдением 20 детей. В результате положительной динамики пятерых несовершеннолетних перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в обычные палаты. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для их жизни нет.

- Всем пациентам продолжают оказываться вся необходимая медицинская помощь, проводится адекватная терапия в соответствии с тяжестью их состояния, - отмечают в областном министерстве здравоохранения.