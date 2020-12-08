Директору комплекса, где дети отравились хлором, предъявили обвинение

В Астрахани предъявлено обвинение исполняющей обязанности директора "Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо", где накануне в бассейне произошло массовое отравление хлором. Если вина будет доказана, то женщину ждет наказание по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Об сообщили в ГУ СК по Астраханской области.

Напомним, 7 декабря во время проведения занятий в бассейне спортивного комплекса "Динамо" посетители почувствовали недомогание. По данным регионального минздрава, в стационары Астраханской области госпитализированы 32 пострадавших, большинство из которых дети. Сейчас в областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой остаются под наблюдением 20 несовершеннолетних, шесть из них в отделении реанимации. Также в стационар помещены 12 взрослых.

- Установлено, что исполняющая обязанности директора является ответственным лицом за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса, - подчеркнули в ведомстве.

По предварительным данным, работник комплекса перепутал баки. В результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Отмечается, что ЧП имело место в первый рабочий день того самого сотрудника. Перед выполнением работы он не прошел соответствующий инструктаж, который был в компетенции обвиняемой.

На месте происшествия отобраны пробы воды и воздуха, по которым проведут соответствующие химические экспертизы. Также назначено 30 судебно-медицинских экспертиз. Следователям предстоит выяснить все обстоятельство случившегося.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.