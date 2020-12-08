На Кубани столкнулись большегрузы MAN и "КамАЗ"

В Кореновском районе Краснодарского края произошла авария с участием двух большегрузов - "КамАЗа" и MAN.

В результате столкновения обе машины получили сильные повреждения.

"ДТП произошло на трассе Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск сегодня в 12.15, - рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. - По предварительным данным, водитель автомобиля MAN при повороте налево не пропустил движущийся "КамАЗ".

Как уточнили в полиции, водитель отечественного грузовика получил различные травмы, и его пришлось госпитализировать.