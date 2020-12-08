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08.12.2020 14:23
Рубрика: Происшествия

На Кубани столкнулись большегрузы MAN и "КамАЗ"

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

В Кореновском районе Краснодарского края произошла авария с участием двух большегрузов - "КамАЗа" и MAN.

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В результате столкновения обе машины получили сильные повреждения.

"ДТП произошло на трассе Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск сегодня в 12.15, - рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. - По предварительным данным, водитель автомобиля MAN при повороте налево не пропустил движущийся "КамАЗ".

Как уточнили в полиции, водитель отечественного грузовика получил различные травмы, и его пришлось госпитализировать.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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