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08.12.2020 18:30
Рубрика: Происшествия

В Крыму СК завел дело об отравлении детей угарным газом в жилом доме

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе возбуждено уголовное дело после отравления угарным газом детей в возрасте четырех и шести лет в многоэтажном жилом доме на улице Кечкеметской. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

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Следователи установили, что причиной ЧП стало поступление в квартиру угарного газа из-за нарушения естественной тяги в канале вентиляции. Виновником происшествия стал арендодатель жилья, который не обеспечил передачу квартиры семье в пригодном для проживания состоянии. Это выразилось в том, что газовая колонка использовалась без оформления акта ее ввода в эксплуатацию. Также была смонтирована вытяжка, которая эксплуатировалась с нарушением - по принципу обратной тяги.

В результате вечером 4 ноября проживающая в арендованной квартире семья вечером почувствовала недомогание - слабость и головные боли. А утром родители обнаружили, что четырехлетний сын и шестилетняя дочка не могут встать с кровати. Детей отвезли в реанимацию Республиканской детской клинической больницы, где им оказали своевременную медпомощь. Сейчас их жизням ничего не угрожает, но история с благополучным финалом могла завершиться трагически.

Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи тщательно проверяют все обстоятельства ЧП, в том числе и действия контролирующих служб, ответственных за проверку газового оборудования и перепланировку помещений.

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