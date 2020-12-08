Жителя Кубани осудили на семь лет за ложные звонки о минировании

На Кубани Абинский районный суд приговорил 26-летнего мужчину к семи годам колонии общего режима за ложные сообщения о терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

16 августа 2018 года, распивавший алкоголь парень позвонил в экстренную службу и сообщил о том, что в торгово-развлекательном центре "Абинск-Сити" и школах № 3 и 38 заложена бомба. По указанным адресам незамедлительно выехали оперативные наряды полиции - никаких взрывчатых веществ они не обнаружили. Следующий звонок хулигана поступил 3 сентября того же года: под угрозой оказались ТРК и районная больница, а 11 сентября эти социальные объекты вместе со школой снова "заминировали".

- Звонившего установили и задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Подсудимый полностью признал свою вину, отказавшись от дачи показаний. Приняв во внимание то, что совершенные преступления являются преступлениями против общественной безопасности и общественного порядка суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора в интересах ОМВД России по Абинскому району о взыскании материального ущерба в сумме 38 921 рубль 04 копейки. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.