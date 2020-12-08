Югорчанина обвинили в оправдании терроризма в Telegram-канале

Молодому человеку из Мегиона предъявили обвинение в попытке оправдать деятельность террористических организаций.

Как передает пресс-служба Следственного комитета Югры, в минувшем августе фигурант создал публичный канал в Telegram, где начал публиковать посты и картинки, целью которых было оправдать действия участников незаконных вооруженных формирований. Также в его постах были призывы вступать в террористические организации и уничтожать тех, кто не исповедует Ислам.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города Мегион. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности)", - сообщает региональный СК.

Югорчанин заключен под стражу. Расследование продолжается.