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08.12.2020 17:24
Рубрика: Происшествия

СК завершил следствие по делу о хищении 87 млрд из Промсвязьбанка

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании следственных действий по уголовному делу о хищении денег ПАО "Промсвязьбанк". Сумма хищения - более 87,2 млрд рублей. На днях фигуранты дела начнут с ним знакомиться.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Фигурантами этого громкого дела стали бывшие работники банка - Николай Цуканов, вице-президент аппарата правления, Андрей Мукин, руководитель блока "операционный", Айгуль Шайхутдинова, директор клиентской поддержки и разработки продуктов, Ольга Антонова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами, а также Екатерина Багрянова. Им вменяется 160-я статья УК РФ - "растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

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По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, на тот момент один - председатель правления, а второй - председатель совета директоров, опасаясь утратить возможность управления "Промсвязьбанком" из-за выявленных Центральным банком РФ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денег банка.

Следствие рассказывает, что роли в группе разделили так.

Николай Цуканов с 12 по 13 декабря 2017 года в Москве организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив последнего выполнять в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры. Доверенность подписал Дмитрий Ананьев.

14 декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT" деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом в действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

После перечисления на счета иностранной компании денег "с целью создания видимости законности произведенных банковских операций" Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые подписал Пидлужный.

Из финансового оборота России в течение нескольких часов на Кипр было выведено в общей сумме 87,2 млрд рублей. В СК объяснили, что в последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций.

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Обвиняемые следствием братья Ананьевы находятся в международном розыске. Уже год при участии Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами иностранных государств, которыми подтверждено нахождение Ананьевых на их территории, ведется работа по экстрадиции фигурантов уголовного дела на территорию России.

Против оказавших им содействие в растрате денег банка Дмитрия Иванова, Батраза Плиева, Сергея Зорина, Ивана Пидлужного идет розыск, поскольку они скрылись после совершенного преступления.

Следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых и их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., на которое наложен арест.

В ближайшее время фигуранты уголовного дела и их защитники приступят к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела, по завершению которой дело будет передано в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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