В период пандемии российские суды стали реже арестовывать людей

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что российские суды в этом году стали реже заключать обвиняемых под стражу.

"Количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сократилось на 6 800 или на 10 процентов", - сообщил Вячеслав Лебедев, выступая на заседании Совета судей РФ. Как уточняет ТАСС, это данные за 9 месяцев.

Председатель Верховного суда подчеркнул, что "продолжается работа по гуманизации уголовного законодательства и правоприменительной практики". По его словам, численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, с 1 января текущего года сократилась на 34 тысячи 600 или на 7 процентов - до 489 тысяч лиц по состоянию на 1 ноября этого года.