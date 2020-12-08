Зампрокурора Зеленограда задержали по подозрению во взяточничестве

Во вторник, 8 декабря, стало известно о задержании заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александра Махова за взятку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Корреспонденту "РГ" в Следственном комитете подтверждать эту информацию отказались, но и не стали опровергать. Высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства задержан по подозрению в получении взятки.

Задерживала прокурора Служба собственной безопасности, сотрудники столичного СК и ФСБ.

Махову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Кто ему взятку давал, сколько и за что, пока не сообщается.