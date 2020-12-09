Медики будут передавать полиции данные о пациентах без сознания

Медицинские организации будут сообщать правоохранителям сведения для установления личности людей, потерявших память, а также передавать информацию о пациентах без сознания. Правительственный закон на эту тему принят на заседании Госдумы.

Документ был разработан во исполнение президентского поручения по итогам встречи Владимира Путина с волонтерами. Речь в поручении шла о мерах для установления личности пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей.

Новый закон дает правовые основания для медицинских организаций сообщать сведения об указанных категориях лиц, личность которых не установлена. Информировать предстоит органы внутренних дел.

Причинами, по которым пациент оказывается неспособным сообщить данные о своей личности, могут быть не только потеря сознания, памяти или деменция. В документе использована следующая формулировка: "Пациент, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности".