Мошенники обманом выманили у пенсионера 10 млн рублей

В полицию обратился 84-летний мужчина, который за несколько месяцев перечислил мошенникам 10 млн рублей сбережений.

Летом пенсионеру позвонила незнакомая женщина и, представившись сотрудницей банка, предупредила о том, что существует "угроза" его банковским счетам. Чтобы обезопасить накопленные средства, она предложила снять некоторую сумму денег и перевести якобы на более защищенный счет, сообщает KP.Ru.

Такие звонки продолжались в течение нескольких недель, однако аферисты обещали, что все сбережения вернутся обратно. В случае отказа пенсионеру угрожали судебными разбирательствами.

Последней каплей стало требование перевести полученную накануне пенсию. Мужчина обратился к правоохранителям. Сейчас в полиции изучают полученную информацию, чтобы найти злоумышленников.