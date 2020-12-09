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09.12.2020 / 16:45
Текст: Сергей Бабкин

Названа причина утечки базы по коронавирусу в Москве

Утечка данных о москвичах, переболевших коронавирусом, официально подтверждена. Как сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, она связана с человеческим фактором.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Ранее "РГ" сообщала, что в открытом доступе появилась полная информация о горожанах, переболевших коронавирусом. В Сеть утекли их адреса и даже результаты анализов. Московский штаб по борьбе с коронавирусом начал проверку и быстро выявил механизм и причину утечки.

По словам Эдуарда Лысенко, никто не взламывал системы защиты этой базы. Однако сотрудники, обрабатывающие информацию для служебного пользования, "допустили ее передачу третьим лицам".

Проверка будет продолжаться, о принятых мерах власти сообщат дополнительно.

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