Глава Бурятии прокомментировал задержание зампреда региона

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал задержание заместителя председателя правительства республики Алексея Мишенина. Он назвал эту ситуацию "крайне неприятной".

Напомним, вчера после обысков ФСБ чиновника задержали. Его подозревают в совершении экономического преступления на предыдущем месте работы.

Как пояснил Алексей Цыденов в видеообращении, размещенном в соцсети, "претензии, которые ему предъявляются, связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода".

- Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист. Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны, - сказал глава Бурятии.

Алексей Мишенин занимал пост зампреда правительства региона по экономическому развитию с марта прошлого года. На Новосибирском авиаремонтном заводе проработал восемь лет, в 2011 году был назначен его директором.