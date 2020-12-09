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09.12.2020 08:18
Рубрика: Происшествия

Глава Бурятии прокомментировал задержание зампреда региона

Текст: Юлия Гарднер

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал задержание заместителя председателя правительства республики Алексея Мишенина. Он назвал эту ситуацию "крайне неприятной".

Напомним, вчера после обысков ФСБ чиновника задержали. Его подозревают в совершении экономического преступления на предыдущем месте работы.

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Как пояснил Алексей Цыденов в видеообращении, размещенном в соцсети, "претензии, которые ему предъявляются, связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода".

- Хотелось, чтобы следствие полностью во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он ни при чем и остался чист. Если выяснится, что он преступил закон, перед законом все равны, - сказал глава Бурятии.

Алексей Мишенин занимал пост зампреда правительства региона по экономическому развитию с марта прошлого года. На Новосибирском авиаремонтном заводе проработал восемь лет, в 2011 году был назначен его директором.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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