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09.12.2020 10:46
Рубрика: Происшествия

Строителю Приморского океанариума сократили срок заключения

Текст: Ольга Журман

Краевой суд Приморья на три с половиной года сократил срок лишения свободы экс-руководителю ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрею Поплавскому.

Бывшего строителя Приморского океанариума осудили на 12 лет

Ранее он был осужден на 12,5 лет и приговорен к штрафу в 400 миллионов рублей за растрату более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума и коммерческий подкуп. Свою вину он не признал.

Срок сокращен в связи с тем, что Поплавский освобожден от наказания по двум из четырех преступлений в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Теперь окончательное наказание Андрею Поплавскому назначено в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 360 миллионов рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме смягчения наказания суд отменил арест на имущество иного лица, не являющегося обвиняемым по этому уголовному делу.

Ранее по этому же делу осудили экс-гендиректора компании НПО "Мостовик" Олега Шишова, который уже вышел на свободу досрочно.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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