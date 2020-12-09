Строителю Приморского океанариума сократили срок заключения

Краевой суд Приморья на три с половиной года сократил срок лишения свободы экс-руководителю ФГУП "Дирекция по строительству в ДФО" Андрею Поплавскому.

Ранее он был осужден на 12,5 лет и приговорен к штрафу в 400 миллионов рублей за растрату более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума и коммерческий подкуп. Свою вину он не признал.

Срок сокращен в связи с тем, что Поплавский освобожден от наказания по двум из четырех преступлений в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Теперь окончательное наказание Андрею Поплавскому назначено в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 360 миллионов рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Кроме смягчения наказания суд отменил арест на имущество иного лица, не являющегося обвиняемым по этому уголовному делу.

Ранее по этому же делу осудили экс-гендиректора компании НПО "Мостовик" Олега Шишова, который уже вышел на свободу досрочно.