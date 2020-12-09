Суд оставил под домашним арестом бывшего вице-губернатора Приморья

Суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву, подозреваемому в отмывании денег, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию представителя Фрунзенского районного суда Владивостока.

Мера пресечения продлена экс-чиновнику до 3 февраля 2021 года.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту легализации денег в особо крупном размере, фигурантами которого стали бывший вице-губернатор и генеральный директор фирмы.

По данным следствия, с января 2014 по ноябрь 2017 года сотрудник краевой администрации участвовал в работе двух компаний и получал деньги, которыми распоряжался по своему усмотрению. Для того чтобы скрыть преступные доходы, с помощью подконтрольных ему лиц он перевел 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой организации. Таким образом он попытался "отмыть" средства.

В декабре 2018 года Василий Усольцев уже был осужден за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Его приговорили к штрафу в 6,3 миллиона рублей.