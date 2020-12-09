В Забайкалье осудили 12 членов ОПГ, вымогавшей деньги у военных

В Забайкальском крае к реальным срокам заключения приговорили 12 жителей города Борзи за кражи и вымогательства в составе организованной группы.

По данным прокуратуры региона, с 2010 по 2016 годы преступники похищали скот и вымогали деньги у военнослужащих в нескольких районах края. Общий ущерб от противоправных действий превысил четыре миллиона рублей.

"Судебное следствие по уголовному делу длилось более года, за это время допрошено более 100 потерпевших и свидетелей. В итоге доказано, что подозреваемые совершили почти 60 преступлений", - отмечается в сообщении.

В ходе досудебного производства и следствия потерпевшим возмещен ущерб в сумме около двух миллионов рублей.

Лидера ОПГ приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Активным участникам банды назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7,5 лет. Еще четырех человек осудили условно.