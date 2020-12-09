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09.12.2020 13:56
Рубрика: Происшествия

По факту взрыва в Володарске заведено уголовное дело

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту травмирования пятерых человек после взрыва в производственном помещении в Володарске. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Фото: iStock
Пострадавших при взрыве на нижегородской автомойке доставили в больницу

Напомним, четыре женщины с диагнозом "взрывная травма" были доставлены в больницу скорой медицинской помощи Дзержинска. Пятый пострадавший - мужчина, получивший телесные повреждения.

По предварительной информации, на первом этаже здания по улице Больничной помещения арендовала организация, занимающаяся заправкой противопожарного оборудования. Взрыв раздался сегодня утром. К счастью, никто не погиб, несущие конструкции здания остались целы.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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