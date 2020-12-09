В Нижегородской области назвали средний размер взятки

В Нижегородской области средний размер незаконного вознаграждения в этом году составил 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону, подводя итоги работы по борьбе с коррупцией.

В области выявлено 410 преступлений коррупционной направленности в этом году. К уголовной ответственности привлечено 56 человек. Почти половина из них - это руководители различного уровня, в том числе четверо - из органов судебной власти, четверо - из органов местного самоуправления и трое - из государственных организаций.

- Стараемся активнее противодействовать коррупционным преступлениям в сферах освоения бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию национальных проектов, - добавил начальник нижегородского главка Юрий Арсентьев. - Уже имеются определенные результаты. Задокументировано 25 посягательств, связанных с реализацией национального проекта "Демография" и два - с реализацией национального проекта "Жилье и городская среда".