Пострадавших при взрыве на нижегородской автомойке доставили в больницу

Четверо пострадавших при взрыве в Володарске - женщины 30-40 лет - доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Дзержинске.

Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Диагноз пострадавших - взрывная травма, состояние пациенток оценивается как тяжелое. Сейчас врачи делают операции, к процессу подключены несколько команд медиков.

Министр уточнил также, что на место взрыва "скорая" прибыла через 8 минут 40 секунд, экстренная помощь пострадавшим была оказана на месте в полном объеме.

Напомним, в среду утром в боксе автомойки в Володарске раздался взрыв. Причина происшествия уточняется. В результате несущие конструкции здания не пострадали, волной были выбиты окна и двери.