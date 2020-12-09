Суд рассмотрит иск о досрочном лишении полномочий главы Омского района

Глава региона Александр Бурков потребовал досрочного прекращения полномочий главы Омского района Геннадия Долматова из-за грубых нарушений в водоснабжении села Красноярка.

Нынешним летом в прямом эфире телепрограммы "Диалог с губернатором" отчаявшиеся жители села Красноярка пожаловались ему на постоянные перебои с водой. Как оказалось, на решение проблемы деньги - в сумме 10,5 миллиона рублей - выделили еще в прошлом году. Однако вода в селе так и не появилась.

Административный иск губернатора к Совету Омского муниципального района, который не торопится принимать решение, уже поступил в Омский районный суд. Как сообщили в суде, собеседование по делу пройдет 14 декабря.