Суд рассмотрит иск о досрочном лишении полномочий главы Омского района

Новости

Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации 10:17
Мишустин распределил 4,6 млрд рублей на реконструкцию объектов культуры 10:16
В уральской больнице загорелся рентген-кабинет 10:11
Треть россиян столкнулись с проблемами при использовании каршеринга 09:50
Московские четвероклассники стали лучшими в мире по естествознанию 09:40
Оперштаб: Еще 5746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:37
Видео: СК и полиция провели рейд по работающим ночью барам Петербурга 09:36
В России создадут аналог пистолета Glock 09:34
В Сургуте завотделения больницы обвинили в получении взяток за операции 09:30
В Москве усилят контроль за соблюдением ТЦ антикоронавирусных мер 09:17
Двух омичей осудили за нападение на ветерана 09:05
В Тюмени прооперировали пациентку с маткой размером с брюшную полость 09:00
Более 5 тысяч деревьев высадили в Москве в рамках проекта "Наше дерево" 08:55
При пожаре на нефтяной скважине в Оренбуржье пострадал человек 08:51
Эксперты обсудят, как улучшить лекарственное обеспечение во время эпидемии 08:30
Курганским бюджетникам и пенсионерам выплатят 300 миллионов 08:29
Ракова: Онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объеме 08:16
Сергунина: Москва поможет технологическим стартапам с продвижением 07:55
В Шотландии отменены все школьные экзамены в 2021 году 07:44
У забайкальских школьников отменят "дистанционку" 07:37
Суд разрешил ресторанам Лос-Анджелеса открыть летние веранды 07:20
Судьба сделки по Brexit решится во время встречи Джонсона и фон Лайен 07:11
BlaBlaCar ввел комиссию за бронирование поездок в России 06:36
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 06:02
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию по COVID-19 в январе 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как будет проходить масштабная вакцинация от коронавируса
Как будет проходить масштабная вакцинация от коронавируса
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
09.12.2020 09:03
Рубрика: Власть

Суд рассмотрит иск о досрочном лишении полномочий главы Омского района

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Глава региона Александр Бурков потребовал досрочного прекращения полномочий главы Омского района Геннадия Долматова из-за грубых нарушений в водоснабжении села Красноярка.

Фото: Наталья Граф
В морозы многодетную семью в Омске оставили без тепла

Нынешним летом в прямом эфире телепрограммы "Диалог с губернатором" отчаявшиеся жители села Красноярка пожаловались ему на постоянные перебои с водой. Как оказалось, на решение проблемы деньги - в сумме 10,5 миллиона рублей - выделили еще в прошлом году. Однако вода в селе так и не появилась.

Административный иск губернатора к Совету Омского муниципального района, который не торопится принимать решение, уже поступил в Омский районный суд. Как сообщили в суде, собеседование по делу пройдет 14 декабря.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО СФО Омская область

Главное сегодня

Интервью "Российской газете" Генпрокурора РФ Игоря Краснова. Главное
Госдума поддержала проект о праве полиции вскрывать авто и оцеплять улицы
Россия запретила импорт томатов и яблок из Азербайджана
Астронавты НАСА на МКС совершат в январе два выхода в открытый космос
Иммунолог назвал простой способ снизить опасность заражения коронавирусом
Верховный суд защитил права работника при сокращении штатов
В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники