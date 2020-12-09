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09.12.2020 13:00
Рубрика: Происшествия

Петербуржец пойдет под суд за попытку убийства собаки

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В мировой суд Центрального района Петербурга передано уголовное дело в отношении мужчины, который жестоко избил собаку.

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Как сообщает прокуратура Северной столицы, обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого, без видимых причин не менее шести раз ударил собаку молотком по голове. Предполагая, что животное скончалось, мужчина завернул его в одеяло и выбросил в мусорный контейнер.

Но прохожие спасли собаку, отнесли ее к ветеринарам. Чтобы вылечить животное, городские активисты собрали более 300 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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