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09.12.2020 12:08
Рубрика: Происшествия

На Дону после ограбления "самолета Судного дня" завели дело

Текст: Николай Грищенко
Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org
Фото: Kirill Naumenko/wikipedia.org

В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления самолета Ил-80. Воздушный командный пункт управления в момент ЧП находился в Таганроге на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

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Неизвестные вынесли из "самолета Судного дня" оборудование и имущество на сумму более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, уголовное дело возбуждено по статье "кража".

Напомним, что инцидент произошел 7 декабря, когда сотрудники авиаремонтного предприятия обнаружили вскрытый грузовой люк и кражу оборудования.

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