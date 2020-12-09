На Дону после ограбления "самолета Судного дня" завели дело

В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления самолета Ил-80. Воздушный командный пункт управления в момент ЧП находился в Таганроге на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Неизвестные вынесли из "самолета Судного дня" оборудование и имущество на сумму более миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, уголовное дело возбуждено по статье "кража".

Напомним, что инцидент произошел 7 декабря, когда сотрудники авиаремонтного предприятия обнаружили вскрытый грузовой люк и кражу оборудования.