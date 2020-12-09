На Дону братья разбили машину бизнесмена и потребовали 1,7 млн рублей

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей Цимлянского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Подозреваемые, приходящиеся друг другу братьями, разбили металлическими трубами машину местному предпринимателю и вымогали у него 1,7 миллиона рублей якобы за украденные у них снасти и улов. Факт вымогательства с применением насилия оперативники задокументировали.

Санкции статьи УК "Вымогательство" предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет.