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09.12.2020 17:27
Рубрика: Происшествия

На Дону братья разбили машину бизнесмена и потребовали 1,7 млн рублей

Текст: Роман Мерзляков

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двоих жителей Цимлянского района, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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Подозреваемые, приходящиеся друг другу братьями, разбили металлическими трубами машину местному предпринимателю и вымогали у него 1,7 миллиона рублей якобы за украденные у них снасти и улов. Факт вымогательства с применением насилия оперативники задокументировали.

Санкции статьи УК "Вымогательство" предусматривают наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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