В больнице Новороссийска пациенты устроили пьяный дебош

В приемном отделении городской больнице № 1 Новороссийска пациенты в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош. Об этом сообщается на официальной странице лечебного учреждения в Instagram.

Как выяснилось, ночью 8 декабря в приемное отделение больницы обратились трое мужчин с различными повреждениями. Один из них стал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести, мешая работе медиков. На требования сотрудников охраны прекратить нарушать общественный порядок, нарушитель не реагировал.

Неадекватное поведение пациента поддержали двое других мужчин, обратившихся в приемное отделение. Хотя они ранее не были знакомы, состояние алкогольного опьянения объединило их. Пациенты выступили против медицинских работников, к которым обратились за помощью.

Сотрудникам больницы пришлось вызвать охрану. Узнав о приезде наряда полиции, пациенты попытались покинуть приемное отделение, повредив дверную ручку и сломав крепление окна. Теперь, кроме поправки здоровья, им предстоит возмещать еще и материальный ущерб.