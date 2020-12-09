В Туапсе вынесли приговор банде из 13 "черных лесорубов"

Туапсинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 13 человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Установлено, что с августа 2018-го по 6 декабря 2018 года подсудимые в составе организованной группы под руководством жителя Туапсинского района 1967 года рождения, без разрешительных документов на вырубку деревьев произвели незаконную рубку лесных насаждений на территории Джубгского лесничества - филиала "Комитета по лесу" в защитных и особо защитных лесах Туапсинского района Кубани.

Деятельность организованной группы отличалась строгим распределением ролей, наличием специальной техники, для конспирации использовалась специальная терминология, а вырубка для сокрытия следов производилась в непосредственной близости от участков, предназначенных для лесозаготовки.

Незаконную деятельность группы выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Участники причинили ущерб стране в особо крупном размере на общую сумму более 40 миллионов рублей, незаконно вырубив более 200 деревьев.

Суд назначил им наказание от полугода до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов. Также суд удовлетворил иски о возмещении материального ущерба на общую сумму 40 442 454 рубля.

Подсудимых, в отношении которых ранее не избиралась мера пресечения в виде содержания под стражей, арестовали в зале суда.