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09.12.2020 15:46
Рубрика: Происшествия

Роспотребнадзор опечатал популярную кулинарную лавку в центре Москвы

Текст: Ирина Огилько

Еще одно предприятие общественного питания, нарушившее соблюдение противоковидных мер безопасности, выявили инспектора Роспотребнадзора по Москве. Им оказалась "Кулинарная лавка братьев Караваевых" в центре города.

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"Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора Москвы в Центральном административном округе 2 декабря 2020 года проведена проверка предприятия общественного питания "Кулинарная лавка братьев Караваевых" по адресу: Весковский пер., д. 7, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. - В ходе проверки установлено, что в предприятии общепита не выполняются санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV, представляющей опасность для окружающих. В предприятии отсутствовал контроль со стороны юридического лица ООО "Одиссея" за масочным режимом посетителей, не соблюдалось социальное дистанцирование между обеденными столиками, не в полном объеме проводилось обеззараживание воздушной среды помещений, не были представлены документы (акты выполненных работ), подтверждающие проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха специализированной организацией за 2020 год".

Кроме того, на объекте отсутствовали журнал учета получения и расходования дезинфицирующих средств и графики проведения дезинфекции помещений, контактных поверхностей и оборудования, не были представлены документы на дезинфицирующие средства и кожные антисептики, разведение дезинфицирующих средств осуществлялось в помещении моечной кухонной и столовой посуды в непосредственной близости с чистой столовой посудой и столовыми приборами, отсутствовал контейнер для сбора и утилизации использованных масок и перчаток для посетителей. При проверке не были представлены результаты тестирования персонала на новую коронавирусную инфекцию.

"По результатам проверки 7 декабря в отношении ООО "Одиссея" составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, приняты меры обеспечения производства по административному делу в виде временного запрета деятельности и опечатывания предприятия общественного питания "Кулинарной лавки братьев Караваевых" до судебного заседания. Материалы дела в отношении ООО "Одиссея" переданы в Тверской районный суд Москвы для принятия решения об административном приостановлении деятельности", - добавили в пресс-службе.

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