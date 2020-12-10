Определена дата заседания Совета глав государств СНГ

Новая редакция Концепции дальнейшего развития стран Содружества включена в повестку очередного заседания Совета глав государств СНГ. Оно намечено на 18 декабря, сообщил источник в Исполкоме этой международной организации в четверг, уточнив, что диалог состоится в формате видеоконференции.

Лидеры стран, пояснили в Минске, "обменяются мнениями о взаимодействии в государствах Содружества и заслушают доклад о развитии и укреплении межпарламентского сотрудничества". Кроме того, ожидается, что они подпишут два совместных заявления - по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Планируется также подписание документов, регламентирующих взаимодействие стран СНГ в гуманитарной, военной, правовой сферах, в укреплении пограничной безопасности на внешних границах.

На заседании будет принято решение и о председательстве в Содружестве Независимых Государств в наступающем году.