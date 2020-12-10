Арестован житель Тульской области, готовивший нападение на школу

В Туле суд по ходатайству следствия арестовал молодого человека, готовившего вооруженное нападение на учебное заведение. Арест продлится до 8 февраля, сообщили "РГ" в пресс-службе облпрокуратуры.

18-летний студент был задержан накануне сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке вооруженного нападения на одну из тульских школ. Для этого у него был обрез охотничьего ружья. Кроме того, у парня изъяли гаджеты с информацией о подобных преступлениях.

Накануне вечером дело было передано в СК по Тульской области. В настоящее время в отношении подозреваемого в подготовке атаки на школу возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении оружия. Следствие рассматривает вопрос о дополнительной квалификации действий арестованного, речь может идти о покушении на убийство.