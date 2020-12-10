"Полицейские" по телефону заставили жителя Читы перевести 900 тысяч

В Чите 43-летний местный житель перевел 900 тысяч рублей мошенникам, использовавшим для аферы IP-телефонию.

Потерпевшему позвонила девушка, якобы работающая в банке. Она сообщила, что на него пытаются оформить кредит и попросила сделать несколько операций. Мужчина отказался и пошел в свой банк, где ему подтвердили, что с его счетами все в порядке.

Однако сразу после этого ему вновь позвонили, на этот раз якобы из дежурной части краевого УМВД. Лжеполицейский заявил, что проводится специальная операция по задержанию мошенников, а он им мешает. Злоумышленник потребовал выполнить все указания сотрудника банка, иначе мужчину привлекут к уголовной ответственности.

"После этого заявителю снова позвонила сотрудница и сказала оформить онлайн-кредит на 900 тысяч рублей, снять наличные и перевести на указанные ею счета, что человек и сделал. После этого телефон девушки стал недоступен", - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю

Уже известно, что звонившие неизвестные находились в разных регионах России. Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в крупном размере.