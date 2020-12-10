Экс-замглавы Кузбасса получил условный срок за превышение полномочий

Центральный районный суд Кемерово вынес решение по делу бывшего заместителя губернатора Кузбасса Евгения Хлебунова. Как сообщили в пресс-службе суда, экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Суд приговорил Хлебунова к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в госструктурах на два года. В связи с условным наказанием, назначен двухлетний испытательный срок.

Как уточнили в областном СК, бывший замгубернатора курировал угольную промышленность региона. А в 2016 году принудил одно из предприятий отрасли заключить с администрациями Кузбасса и Новокузнецкого района соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

В рамках навязанного сотрудничества, компания была вынуждена оплатить составление проектно-сметной документации для ремонта автодороги в одном из сел. Сам ремонт объяснялся предстоящем в 2017 году празднованием Дня шахтера. В итоге разрез потерял около 2 миллионов рублей из собственного бюджета, тогда как и само предприятие на тот момент считалось убыточным.

Преступление удалось выявить сотрудникам областного управления ФСБ, материалы оперативной работы были переданы в следственные органы. Следователям в свою очередь пришлось опросить десятки свидетелей, провести бухгалтерскую, фоноскопическую, лингвистическую экспертизы. Однако свою вину обвиняемый так и не признал и со следствием сотрудничать отказался.