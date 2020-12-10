В Сибири назвали фейком данные об отключении пациента от кислорода

Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергло информацию о гибели пациента в инфекционном госпитале больнице № 11 из-за прекращения подачи кислорода.

По данным ведомства, за все время работы инфекционного госпиталя перебоев с кислородом не было. Отключения подачи медицинского газа не производилось. В "ковидных" стационарах подача кислорода пациентам осуществляется непрерывно.

- Во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит, - пояснили в минздраве региона. - Систему подачи газа в момент заправки переключают на кислородную рампу с автономными кислородными баллонами, обеспечивающую непрерывную подачу кислорода.

Отмечается, что больница намерена обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства в отношении распространителей фейковой информации.