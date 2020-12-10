В Дагестане возбудили дело из-за смерти роженицы вместе с двойней

В Дагестане возбуждено уголовное дело после смерти женщины в роддоме в Махачкале. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным республиканского министерства здравоохранения, 29-летняя женщина умерла из-за острого жирового гепатоза (заболевание возможно в период беременности как аутоиммунная реакция организма). Также умерли ее двое не родившихся детей.

Родные роженицы винят в случившейся трагедии медиков, так как ей стало плохо после лекарственных процедур. Пациентка сообщила об этом врачам, но они не приняли никаких мер.

Следственные органы начали проверку произошедшего после видеообращения дяди и матери умершей. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. В его рамках планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить точную причину смерти женщины.