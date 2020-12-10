Аферисты обокрали новгородцев под видом врачей, лечащих COVID-19

В Батецком районе Новгородской области двое аферисток обокрали супружескую пару пенсионеров. В дом женщины проникли представившись врачами, которые проводят профилактику коронавирусной инфекции.

Как сообщает УМВД по Новгородской области, супруги с готовностью пустили "медиков" к себе в дом. Посетительницы заявили, что для профилактики коварной болезни пожилым людям надо нанести на лицо специальную мазь.

Пенсионеры согласились. Им сделали массаж лица, а потом женщины попрощались и покинули дом. Правда, после их ухода пенсионеры не досчитались 256 тысяч рублей.

Сейчас злоумышленниц ищет полиция. Проблема в том, что опознать женщин не просто, их лица были скрыты масками.

Стоит отметить, что сейчас в Новгородской области, как и в других регионах, медицинские работники трудятся в условиях повышенных нагрузок. Поэтому прийти в дом врачи могут только после вызова через регистратуру поликлиники, никаких обходов пациентов просто так, профилактики ради, не проводится.