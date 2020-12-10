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10.12.2020 20:24
Рубрика: Происшествия

Центр Мурманска оказался обесточен из-за связки воздушных шаров

Текст: Алексей Михайлов

Центр Мурманска оказался обесточен из-за связки воздушных шаров. Об этом сообщили в пресс-службе мурманского филиала сетевого предприятия "Россети Северо-Запад". Шары попали на распределительное устройство подстанции 110 киловольт и вызвали короткое замыкание.

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Блэкаут в Мурманске случился около 18.00. Центр города на короткое время оказался почти полностью обесточен, отметили в пресс-службе МЧС. По информации очевидцев, некоторые дома сразу погрузились в темноту, а в некоторых свет то погасал, то вновь включался. Из-за отключения светофоров на центральных улицах Мурманска возникли огромные автомобильные пробки.

Как сообщила главный специалист отдела по связям с общественностью АО "МЭС" Анна Малахова, была отключена от электроэнергии котельная на улице Фестивальной, в связи с чем на некоторое время прекратилась подача отопления и воды в ряде домов.

Вскоре короткое замыкание устранили. Около 19.18 электроснабжение областного центра восстановлено, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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