В Мурманской области из-за пандемии стало меньше пожаров

Из-за пандемии в Мурманской области впервые за последние 10 лет на 17,5 процента снизилось число пожаров и на 36 процентов - число случаев гибели в них людей. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Руслан Назаров.

- Долгое время граждане находились дома, особенно в пожароопасные месяцы - апрель и май, - подчеркнул он. - Поэтому возгораний удалось избежать.

Кроме того, пожаров стало меньше в административных зданиях, производственных помещениях, образовательных и досуговых учреждениях. На рекордные 38 процентов снизилось количество происшествий в системе ЖКХ. Такое снижение наблюдается впервые за последние 5 лет, констатируют в МЧС.