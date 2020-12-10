Житель Череповца по суду заплатит 100 тысяч рублей за вандализм

Жителю Череповца придется заплатить 100 тысяч рублей за то, что сломал скульптуру купца. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ - "Вандализм".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, 23-летний житель города около девяти часов вечера из хулиганских побуждений сломал часть скульптурной композиции "Купец с пюпитром". Данный факт попал на камеры видеонаблюдения. Но записям и нашли подозреваемого.

Кстати, в момент правонарушения он находился у скульптуры вместе с гражданской женой и маленьким сыном. Свою вину обвиняемый признал, раскаялся, поэтому дело слушалось в особом порядке.

Мировой судья назначил жителю Череповца штраф в размере 30 тысяч рублей, он также должен возместить причиненный ущерб в 70 тысяч.