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10.12.2020 11:18
Рубрика: Происшествия

В элитной гимназии Краснодара ученику сломали грудную клетку

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края организовали проверку причинения телесных повреждений учащемуся гимназии № 36 города Краснодара. Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснилось, инцидент в одном из самых элитных учебных заведений столицы Кубани (оно расположено в самом центре города буквально напротив здания администрации края) произошел 12 октября. Но о нем стало известно только после появления информации в соцсетях, рассказывающей, что на территории гимназии 12-летнему учащемуся одноклассник сломал грудную клетку.

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По данным прокуратуры региона, предварительно установлено, что после случившегося работниками гимназии была вызвана скорая медицинская помощь, оповещены органы системы профилактики и правоохранительные органы. А в настоящее время оба участника конфликта уже не учатся в гимназии.

По информации пресс-службы краевого управления СК, следственный отдел по Центральному округу города Краснодара также проводит проверку. По предварительным данным, на перемене между одноклассниками произошел конфликт, в ходе которого один из них причинил оппоненту телесные повреждения.

Сейчас следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц учебного заведения.

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