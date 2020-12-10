В Севастополе 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил 31 декабря выходным днем. Решение принято сегодня на заседании городского правительства.

- По многочисленным обращениям граждан и организаций предлагаю 31 декабря сделать нерабочим днем в Севастополе. С учетом насыщенного 2020 года вряд ли кто-то будет против, - сказал Развожаев.

Он отметил, что распоряжение в меньшей степени коснется государственных гражданских служащих, а также работников системы здравоохранения и коммунального хозяйства, которые "никогда у нас не отдыхают".

Ранее 31 декабря выходным днем объявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.