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10.12.2020 20:26
Рубрика: Власть

В День прав человека Россия напомнила Евросоюзу о "позорных феноменах"

Текст: Александр Гасюк
Постоянное представительство России при Евросоюзе в привязке к отмечаемой сегодня 70-й годовщине Дня прав человека распространило пресс-релиз. В нем наши дипломаты подтвердили приверженность Москвы Всеобщей декларации прав человека, другим основополагающим международным правозащитным документам, а также раскритиковали ЕС за избирательный подход в этой области и учреждение Брюсселем 7 декабря нового "санкционного" механизма в области прав человека. Он рассматривается Россией в качестве "очередной попытки Евросоюза прибегнуть к нелегитимным инструментам давления, противоречащим основным принципам международного права".

Также в постпредстве указали на до сих пор имеющий место на территории ЕС - в Прибалтике - "позорный для XXI века феномен "безгражданства", в результате чего часть населения (главным образом русскоязычная) лишена политических и некоторых социально-экономических прав".

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В российском диппредставительстве в Брюсселе возмущены целенаправленной политикой ущемления языковых прав русскоязычного населения в странах Балтии. "В равной степени это относится и к Украине. Принятые там дискриминационные законы противоречат профильным международным обязательствам. Кроме того, не может не вызывать тревогу плачевная ситуация с обеспечением свободы СМИ в Прибалтике и на Украине. Эти страны уже стали в буквальном смысле опасными для русскоязычных журналистов", отметило постпредство РФ при ЕС. И указало на ранее подготовленные МИД России обстоятельные доклады "О ситуации с правами человека в отдельных странах", а также "О ситуации с правами человека на Украине".

Как констатировали дипломаты, "к сожалению, наши партнеры из ЕС, несмотря на декларируемую ими безусловную приверженность правам человека как наивысшей ценности, на деле весьма избирательно подходят к определению круга лиц, на которых данные блага распространяются". Обеспокоенность Москвы вызывает "нарастающая тенденция к политизации данной проблематики". "Дело доходит порой до прямых гуманитарных интервенций, когда суверенитет государства, права и свободы граждан попираются одной страной или группой государств под благовидным предлогом защиты прав человека. Имеют место практика двойных стандартов и продвижение геополитических интересов отдельных стран", отметили в постпредстве РФ.

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Тем не менее и несмотря на имеющиеся разногласия, Москва вновь призывала партнеров к диалогу. "Важно прийти к общему пониманию того, что продвижение принципов, закрепленных во Всеобщей декларации, будет эффективным только в том случае, если это будет осуществляться на основе равноправного, взаимоуважительного и конструктивного сотрудничества между государствами", - констатировали российские дипломаты в Брюсселе.

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