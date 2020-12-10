В День прав человека Россия напомнила Евросоюзу о "позорных феноменах"

Также в постпредстве указали на до сих пор имеющий место на территории ЕС - в Прибалтике - "позорный для XXI века феномен "безгражданства", в результате чего часть населения (главным образом русскоязычная) лишена политических и некоторых социально-экономических прав".

В российском диппредставительстве в Брюсселе возмущены целенаправленной политикой ущемления языковых прав русскоязычного населения в странах Балтии. "В равной степени это относится и к Украине. Принятые там дискриминационные законы противоречат профильным международным обязательствам. Кроме того, не может не вызывать тревогу плачевная ситуация с обеспечением свободы СМИ в Прибалтике и на Украине. Эти страны уже стали в буквальном смысле опасными для русскоязычных журналистов", отметило постпредство РФ при ЕС. И указало на ранее подготовленные МИД России обстоятельные доклады "О ситуации с правами человека в отдельных странах", а также "О ситуации с правами человека на Украине".

Как констатировали дипломаты, "к сожалению, наши партнеры из ЕС, несмотря на декларируемую ими безусловную приверженность правам человека как наивысшей ценности, на деле весьма избирательно подходят к определению круга лиц, на которых данные блага распространяются". Обеспокоенность Москвы вызывает "нарастающая тенденция к политизации данной проблематики". "Дело доходит порой до прямых гуманитарных интервенций, когда суверенитет государства, права и свободы граждан попираются одной страной или группой государств под благовидным предлогом защиты прав человека. Имеют место практика двойных стандартов и продвижение геополитических интересов отдельных стран", отметили в постпредстве РФ.

Тем не менее и несмотря на имеющиеся разногласия, Москва вновь призывала партнеров к диалогу. "Важно прийти к общему пониманию того, что продвижение принципов, закрепленных во Всеобщей декларации, будет эффективным только в том случае, если это будет осуществляться на основе равноправного, взаимоуважительного и конструктивного сотрудничества между государствами", - констатировали российские дипломаты в Брюсселе.