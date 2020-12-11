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11.12.2020 18:51
Рубрика: Экономика

Минприроды изменит систему управления заповедниками и нацпарками

Текст: Алексей Дуэль

Реформу системы управления особо охраняемыми природными территориями анонсировал глава Минприроды Александр Козлов во время встречи с руководителями заповедников и нацпарков России в ходе визита в Крым.

Фото: Александр Данилюшин/ТАСС
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"Пришло время обсудить, что происходит в системе особо охраняемых природных территорий с точки зрения законодательства, материального обеспечения и составить план на 2021 год, - сказал министр. - Коллеги съехались из разных регионов, опытные старожилы, которые в этой отрасли больше 20 лет, у них знания и опыт, им есть что предложить. Это не диванные критики, это опытные люди, которые своим трудом оберегают природу, сохраняют природу и, главное, делают так, что она была для людей".

Главной темой обсуждения стала реформа системы управления. Было решено победить "бюрократического монстра" и дать возможность директорам заповедников работать самостоятельно, решая поставленные перед ними задачи.

На первом этапе, по словам Александра Козлова, будет проведена инвентаризация всех особо охраняемых природных территорий. После этого совместно с участием ассоциации руководителей заповедников и нацпарков разработают критерии эффективности для каждого учреждения, которых до сих пор не было.

ФГБУ "Росзаповедцентр", подведомственная Минприроды организация, займется обеспечением финансовой и экономической деятельности администраций особо охраняемых природных территорий. До сих пор такого единого центра обеспечения в стране не существовало. При этом профильный департамент Минприроды сосредоточится на нормотворческой деятельности, но в то же время все свои требования они будет согласовывать с коллегами, работающими на местах, чтобы не получалась, по выражению Александра Козлова, "разорванная цепочка".

Второй этап реформы предусматривает ещё большее упрощение системы управления. Ассоциация особо охраняемых природных территорий, в которую входят руководители заповедников, нацпарков и других у экологических учреждений, будет аккумулировать предложения по развитию этой сферы в России. Курировать отрасль будет один из заместителей министра.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Министр отметил ряд реальных проблем, с которыми сталкиваются руководители особо охраняемых природных территорий. Где-то нужны деньги на рекультивацию свалки площадью в 8 гектар, которая десятилетия назад образовалась в границах заповедника. В другом месте нет финансирования на пожарную охрану, а без нее есть опасность уничтожения всего живого верховым пожаром за считанные часы. На Байкале 140 тысяч местных жителей оказались в черте километровой водоохранной зоны. С точки зрения закона их там вообще быть не должно. Но в этих населенных пунктах семьи живут из поколения в поколения, у них там дома, устоявшийся быт. И что с ними делать, никто не знает, этот вопрос не урегулирован законодательно.

"Вот такие вопросы перед нами сегодня коллеги ставили, и мы будем решать их вместе, - заверил Александр Козлов. - Самое главное, нам надо выстроить систему такой, чтобы она могла сама работать".

Также глава Минприроды предложил опираться на мнение 10 тысяч работников заповедной системы России. По его словам, это люди с опытом, которым есть что сказать и что предложить для оптимальной работы отрасли.

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