Мировые выбросы углекислого газа снизятся на семь процентов в 2020 году

Глобальный углеродный проект, авторитетная группа из десятков международных ученых, отслеживающих выбросы в атмосферу, подсчитала, что в 2020 году в воздух попадут 34 миллиарда метрических тонн углекислого газа. Согласно исследованию, опубликованному в четверг в журнале Earth System Science Data, это на 7% меньше, чем в 2019 году, когда в мире произошел выброс 36,4 миллиарда метрических тонн углерода.

Как отмечают ученые, это снижение главным образом связано с тем, что люди во время пандемии коронавируса предпочитают оставаться дома, меньше передвигаются на машинах и самолетах. На наземный транспорт приходится около одной пятой выбросов углекислого газа. "Конечно, изоляция - это абсолютно не способ борьбы с изменением климата", - сказала соавтор исследования Коринн ЛеКер, климатолог из университета Восточной Англии. Выбросы снизились на 12% в Соединенных Штатах и на 11% в Европе, но только на 1,7% в Китае из-за того, что в этой стране раньше закончилась изоляция, а вторая волна пандемии была меньше по продолжительности. Кроме того, подавляющая часть выбросов углерода в КНР происходит в результате работы промышленных предприятий, а не транспорта, сообщает CNBC.

Та же группа ученых несколько месяцев назад предсказала сокращение выбросов по итогам 2020 года от 4% до 7%, в зависимости от роста случаев заболеваемости COVID-19. По оценкам ученых, вторая волна пандемии коронавируса и продолжающееся сокращение числа поездок привели к снижению уровня выбросов до 7%. Даже с учетом такого спада в 2020 году в мире в среднем каждую секунду выбрасывается 1075 метрических тонн углекислого газа.

Окончательные данные за 2019 год, опубликованные в том же исследовании, показывают, что с 2018 по 2019 год выбросы увеличились всего на 0,1%, что намного меньше, чем годовые скачки примерно на 3% десять или пять лет назад. Эксперты полагают, что с учетом ожидаемого роста выбросов после пандемии, 2021-й или 2022-й годы могут стать пиком углеродного загрязнения.