Мишустин поручил системно следить за ценами на социально значимые товары

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать систему мониторинга цен на социально значимые товары с учетом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Министерству экономического развития дано время до 21 декабря, чтобы проработать детали проекта.

Минфин совместно с Минэкономразвития подготовит "дорожную карту" по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.

Для мониторинга они используют возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.