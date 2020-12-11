На Украине сообщили о приоритетах в вакцинации от коронавируса

Врачи, военные и полиция первыми на Украине получат вакцину от коронавируса. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска", - цитирует "Интерфакс" выступление Радуцкого в эфире телеканала "1+1". Отмечается, что четыре миллиона украинцев уже могут провакцинироваться бесплатно.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил, что среди правоохранителей коронавирусом заболели уже 25 тысяч человек, из них 78 скончались от осложнений.

По последним данным, всего на Украине зафикисировано 858,7 тысячи случаев COVID-19, число летальных исходов превысило 14,4 тысячи.