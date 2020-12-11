Определились все участники плей-офф Лиги Европы

В четверг вечером состоялись последние матчи группового этапа Лиги Европы. По их итогам определились все участники 1/16 финала турнира.

В следующий раунд прошли: "Арсенал", "Лестер", "Тоттенхэм" (все - Англия), "Рома", "Наполи", "Милан" (все - Италия), "Гранада", "Реал Сосьедад", "Вильярреал" (все - Испания), "Байер", "Хоффенхайм" (оба - Германия), "Бенфика", "Брага" (оба - Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Славия" (Чехия), "Рейнджерс" (Шотландия), ПСВ (Нидерланды), "Вольфсберг" (Австрия), "Лилль" (Франция), "Антверпен" (Бельгия), "Маккаби" (Израиль), "Янг Бойз" (Швейцария), "Мольде" (Норвения), "Динамо" Загреб (Хорватия).

Также в 1/16 финала Лиги Европы сыграют клубы, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов: "Динамо" Киев, "Шахтер" (оба - Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Аякс" (Нидерланды), "Брюгге" (Бельгия), "Манчестер Юнайтед" (Англия) и "Краснодар".

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник 14 декабря. В число сеяных попадут 12 победителей групп и четыре клуба, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов. Соответственно, в число несеяных войдут 12 обладателей вторых строчек в групповом раунде Лиги Европы и четыре команды, занявшие третьи места в Лиге чемпионов.

В 1/16 финала не могут встретиться клубы, игравшие друг против друга на групповой стадии, а также представители одной национальной ассоциации. О других возможных ограничениях будет объявлено непосредственно перед жеребьевкой. Первые матчи 1/16 пройдут 18 февраля, ответные - спустя неделю.