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11.12.2020 09:45
Рубрика: Происшествия

Дело экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова поступило в Мосгорсуд

Текст: Иван Егоров

В столичный суд поступили материалы дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Дата рассмотрения дела пока не назначена, рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

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Как ранее сообщили "РГ" в Генпрокуратуре, где было утверждено обвинительное заключение, по версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Всего за это время на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили взятку на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

Во время предварительного следствия по ходатайству Генеральной прокуратуры было получено согласие Государственной Думы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич скрылся от следствия и суда и был объявлен в международный розыск.

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